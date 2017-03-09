Для прихода крупных инвесторов в Дагестан существуют все условия, считает Шамиль Исаев



На минувшей неделе внимание многих инвесторов обратил на себя самый крупный российский регион на Кавказе - Дагестан. В рамках XVI Российского инвестиционного форума «Сочи 2017» республика представила сразу несколько крупномасштабных проектов, которые способны вывести Дагестан во флагманы российской экономики, сообщает Провинция.ру.

Так, в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов презентовал инвестпроект по развитию международного круизного судоходства по Каспийскому морю, который будет способствовать развитию всей туристической инфраструктуры юга России.

Проект является частью глобального плана развития всего российского Северного Кавказа: «Мы разработали международный логистический индустриальный комплекс с размещением в городе Махачкале на берегу Каспия. Мы ставим задачу — развитие целого комплекса предприятий на берегу Каспийского моря: транспортно-логистический кластер, якорные предприятия, машиностроительный кластер, кластер промышленности строительных материалов, биотехнологический кластер, военный кластер, рыбопромышленный и агропромышленный кластер, энергетическая инфраструктура и ЖКХ, туристический кластер. Это касается не только Дагестана, это касается региона и даже шире», - приводит слова Рамазана Абдулатипова агентство «Интерфакс».

Огромный экономический потенциал Дагестана обсуждался и на встрече главы республики с министром экономического развития России Максимом Орешкиным. Министр живо интересовался опытом проектного управления, действующим в республике уже несколько лет, что позволило Дагестану значительно повысить индексы промышленного и сельхоз производства, составившие 138% и 104,7% соответственно.

Заинтересованность в развитии торгово-экономических связей с Дагестаном выразили Тамбовская и Вологодская области, заключившие с республикой соглашения о сотрудничестве и партнёрстве в рамках развития предпринимательства и подготовки кадров.

Вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев встретился на полях форума с руководителем одной из крупнейших электросетевых кампаний мира ПАО «Россети» Олегом Бударгиным. В корпорации положительно отозвались о мерах, которые предпринимаются дагестанским правительством для улучшения ситуации в области оптимизации платежей за электроэнергию, и в тарифной политике. Отдельным аспектом обсуждения стали вопросы привлечения инвестиций в отрасль, тем более, что Дагестан является лидером по производству электроэнергии на Северном Кавказе.

За последние три года правительство планомерно решало проблему с задолженностями в сфере коммунальных услуг, при этом долги непосредственно населения республики были сведены к минимуму, что теперь естественным образом отражается на инвестиционном климате региона. Шамиль Исаев рассказал о некоторых предпринимаемых мерах в этом направлении: «Сегодня в городах и районах Дагестана созданы 57 МФЦ и более 300 удалённых офисов, в которых предоставляется более 300 видов услуг. В скором времени в многофункциональных центрах предполагается создать службу для приема платежей населения за услуги ЖКХ по принципу «одного окна», что позволит ускорить прохождение платежей и сделает их удобными для потребителей».

Ещё одной сферой, с которой республика в период кризиса испытала некоторые трудности, является банковский сектор. Тем важнее оказался приход в республику «Почта Банка», филиалы которого начнут открываться на территории Дагестана уже в этом месяце, об этом на форуме договорились Рамазан Абдулатипов и председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

Работа по привлечению инвестиций в последнее время ведётся Дагестаном более, чем активно. Только за минувший квартал в республике открылся целый ряд предприятий с иностранным капиталом. В частности, итальянцы открыли под Махачкалой крупнейший на Кавказе завод по производству керамогранита и керамической плитки, а турецкие партнёры построили в республике предприятие по обработке шкур коров и овец, которые будут поставляться на внешние рынки. Так же бизнесмены из Турции намерены вложить средства в создание крупнейшей на Юге России текстильной фабрики на 5-7 тысяч рабочих мест.

Особое внимание в республике уделяется привлечению инвестиций в промышленность и высокотехнологичное сельское хозяйство. Это позволило Дагестану выйти на второе место в России по темпам роста промышленного производства. Государство привлекает средства в военно-промышленный комплекс, активно ведутся разговоры вокруг проекта строительства в регионе военно-морской базы, судостроительного и судоремонтного заводов, при одобрении проекта руководством России общая стоимость проекта может составить 127 млрд. руб., а сроки реализации - семь лет. Предполагается, что на реализацию будут привлечены 100 млрд. руб. инвестиций и 27 млрд. руб. – из федерального бюджета. Реализация данного проекта может увеличить бюджет Дагестана в пять-шесть раз.



Зампред правительства Дагестана Шамиль Исаев считает, что «Для прихода крупных инвесторов в республику существуют все условия. Уровень безопасности в последние годы практически сравнялся со среднероссийским, а местами даже превосходит его. Географическое положение, развитая транспортная инфраструктура и участие России сразу в нескольких интеграционных проектах в Евразии, создают условия для появления в Дагестане крупнейшего транспортно-логистического хаба на Каспии, что, в свою очередь, создает предпосылки для развития промышленности. Горы, море, кавказское гостеприимство и исторические достопримечательности идеально подходят для развития в республике туристической индустрии. Мы ценим инвесторов, поэтому со своей стороны мы также прилагаем усилия, создаём индустриальные парки, заботимся о создании всей необходимой инфраструктуры».

В целом проекты Дагестана оказались, пожалуй, самыми интересными на Российском инвестиционном форуме в Сочи, поэтому не удивительно, что именно среди них нашёлся, наверное, самый добрый проект форума, - проект сохранения каспийского тюленя, реализацией которого республика займётся совместно с АНО «Центр природы Кавказа».

